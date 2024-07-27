دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقعت مشاجرة خلال مباراة ودّية بين نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ونظيره ريال مايوركا الإسباني، السبت، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم المقبل 2025/2024.

ففي الدقيقة 40 من زمن المباراة، اشتبك لاعب نادي وست بروميتش ألبيون مع لاعب نادي ريال مايوركا بالأيدي، وتبادلا اللكمات ثم سقطا أرضاً، إذ بدا وكأنهما في حلبة المصارعة لا في المستطيل الأخضر، قبل أن يتدخل أفراد الفريقين لفض الاشتباك.

وكان نادي ريال مايوركا قد تغلّب على منافسه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد، عن طريق اللاعب دافيد لوبيز عند الدقيقة 63.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات نادي وست بروميتش ألبيون لخوض منافسات الدوري الإنجليزي بدرجته الأولى في الموسم القادم، فيما يتحضر نادي ريال مايوركا لخوض غمار الدوري الإسباني (لا ليغا).