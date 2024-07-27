دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب المصري أحمد سيد "زيزو" راضياً على قرار استبداله خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب أوزبكستان على أرض ملعب " لا بوجوار"، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

فعند الدقيقة 65، قرر مدرب منتخب "الفراعنة" تحت 23 عاماً، روجيرو ميكالي، إخراج زيزو من المستطيل الأخضر وإدخال زميله مصطفى سعد ميسي بدلاً منه.

وبدا أحمد سيد زيزو غاضباً عند خروجه من الميدان، إذ رفض تحية أحد أفراد الجهاز الفني في الفريق ووجّه له بعض الكلمات.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب أوزبكستان بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 11.

ووصل منتخب "الفراعنة" الأولمبي للنقطة الرابعة في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثالثة، خلف إسبانيا.