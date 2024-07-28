دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم نادي بورتو البرتغالي مدربه ولاعبيه السابقين، لويس كاسترو، وأوتافيو، وأليكس تيليس، على هامش مباراة ودية جمعته مع نادي النصر السعودي، الأحد.

كان كاسترو قد تولى تدريب نادي بورتو عام 2014، فيما ارتدى أوتافيو وتيليس قميص النادي لسنوات، قبل أن يجتمعوا معاً في صفوف فريق "العالمي" منذ الموسم الماضي 2024/2023.

وقبل صافرة بداية المباراة، أهدى مسؤولو نادي بورتو هدية تذكارية للويس كاسترو، فيما تمّ إهداء قميص الفريق لأوتافيو وأليكس تيليس، وسط تحية الجماهير المتواجدة في المدرجات.

وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للموسم المقبل 2025/2024.

وكان نادي بورتو قد وقع في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري البرتغالي في الموسم الماضي، برصيد 72 نقطة، فيما حلّ نادي النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" بـ82 نقطة.