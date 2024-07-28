السعودية.. إعلان تصاميم استاد "الملك سلمان" بسعة 92 ألف متفرج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة السعودية، الأحد، عن التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد "الملك سلمان" ومرافقه الرياضية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الاستاد سيكون أحد أكبر الملاعب الرياضية عالمياً، والمقر الرئيسي للمنتخب السعودي، كما سيستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وقالت الوكالة السعودية إن الاستاد "يقع شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان بجوار حديقة الملك عبدالعزيز، ويتميز بقربه من المواقع الحيوية في المدينة، مثل مطار الملك خالد الدولي، ويتصل بمحطة قطار الرياض ومحاور الطرق الرئيسية، مما يُسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة".

وأضافت "واس": "تم اعتماد تصميم الاستاد ومرافقه الرياضية، المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2029، من بين عدة تصاميم قُدّمت من قبل 6 شركات عالمية متخصصة شاركت في طرح أفضل الأفكار والتصاميم، بما يحقق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومعايير الاستدامة والتميز المعماري".

وتابعت: "تم اختيار المخطط العام والتصميم المستوحى من الأرض الجبلية، بشكل مندمج مع حديقة الملك عبدالعزيز من خلال ربطها بالوادي الذي يخترق الحديقة المحيطة بالاستاد والمساحات الخضراء".

وأكملت: "يتميز التصميم المعماري للاستاد الرئيسي باحتوائه على جدران وأسقف خضراء تتجاوز مساحتها 96.500 متر مربع، إذ استلهم تصميم الاستاد من العمران المحلي ويحقق متطلبات الاستدامة البيئية والمباني الخضراء".

وتبلغ مساحة استاد "الملك سلمان" ومرافقه الرياضية 660 ألف متر مربع، على أن تضم مجموعة من المرافق لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة للمراكز التجارية والأماكن الترويحية المتاحة لجميع الفئات العمرية على مدار اليوم.

فيما ستبلغ السعة الجماهيرية 92 ألف مقعد، كما تضم مقصورة ملكية تتسع لـ150 مقعداً و120 جناح ضيافة، و300 مقعد لكبار الشخصيات و2000 مقعد للشخصيات الهامة.