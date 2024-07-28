دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز الأردني زياد عشيش، لاعب الملاكمة، على الكازاخستاني أصلان بيك شيمبيرجينوف بنتيجة 2/3، الأحد، ضمن دور الـ32 من منافسات وزن تحت 71 كيلوغراما في أولمبياد باريس 2024.

ونجح زياد عشيش بإلحاق الهزيمة بأصلان بيك شيمبيرجينوف، بطل النسخة الأخيرة من بطولة العالم، ليبلغ دور الـ16.

وقال زياد عشيش عقب فوزه: "شعور كتير حلو فوزي على بطل العالم بالدورة الأخيرة، ما كانت المباراة سهلة، كان مرشحاً ليجيب ذهبية الوزن، لكن الحمد لله عزيمتي لم تجعلني أتوقف، خلتني أقاتل لآخر نفس".

وأضاف: "هو كان قد فاز عليّ مرتين، لذلك لم يكن من السهل أن يفوز عليّ مرة ثالثة، لذا أصريت وفزت عليه".

وسيواجه زياد عشيش، الذي يشارك في الألعاب الأولمبية للمرة الثانية، اللاعب الياباني أوكازاوا، الأربعاء المقبل.