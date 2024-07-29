دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى نادي الهلال السعودي، الذي يقوده جورجي جيسوس، مع نادي كومو الإيطالي، الذي يتولى تدريبه سيسك فابريغاس، في مباراة ودّية، الاثنين.

وفاز فريق "الأزرق الهلالي" على منافسه كومو بهدف دون مقابل، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم المقبل 2025/2024.

وعقب صافرة النهاية، شُوهد جيسوس وهو يصافح فابريغاس قبل أن يعانقه، ثمّ تحدثا معاً، وبدا أن مدرب نادي الهلال يوجّه بعض التعليمات التكتيكية لمدرب نادي كومو، الذي بدأ مسيرته التدريبية مؤخراً.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد حقق لقب دوري "روشن" في الموسم الماضي 2024/2023، فيما صعد نادي كومو للدوري الإيطالي بدرجته الأولى بعد غياب دام قرابة 21 عاماً.