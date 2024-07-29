دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقّع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف استعداداً لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقرر أن يتم تسليم ملف الترشح من خلال حفل رسمي يقيمه الفيفا في العاصمة الفرنسية باريس، عبر وفد رسمي برئاسة وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إلى جانب طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اختيار الطفلين للمشاركة في تسليم ملف الترشح، يأتي كمبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم "تجسيداً لطموح الجيل السعودي الشاب لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم".

ونقلت وكالة الأنباء تصريحات لوزير الرياضة السعودي، والتي جاء فيها: "إن الإشراف المباشر من سمو سيدي ولي العهد على ملف ترشح المملكة لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير، يجسد حرص سموه، على المضي قدماً نحو صناعة مستقبل الرياضة في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "إضافة إلى بناء جيل رياضي متميز وقادر على المشاركة، وتمثيل الوطن خير تمثيل في كبرى المحافل الرياضية القارية والدولية، لتواصل بلادنا ريادتها على مختلف المستويات وجميع المجالات، ولنثبت للعالم أجمع ما تمتلكه بلادنا من طاقات شابة قادرة على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية".

في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سحبت أستراليا رغبتها في استضافة نهائيات المونديال، لتكون السعودية صاحب العرض الوحيد لاحتضان هذه النهائيات.

واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية.