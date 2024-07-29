دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الاثنين، ضم المدافع ريكاردو كالافيوري إلى صفوفه، بعقد طويل الأمد، قادماً من نادي بولونيا الإيطالي.

وأصدر فريق "الغانرز" بياناً عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، على أن يرتدي قميصا يحمل الرقم 33.

وقال مدرب نادي أرسنال، ميكل أرتيتا، حول هذه الصفقة: "نرحب بكالافيوري وعائلته في النادي، إنها صفقة رائعة، ويمنحنا قوة هائلة لتعزيز دفاعنا، هو شخصية كبيرة، مع مهارات محددة ستجعلنا أقوى، ونحن نسعى للفوز بالبطولات الكبرى، هو أظهر بالفعل تطوراً كبيراً في المواسم الأخيرة بأدائه، وكان تقدمه وتطوره في العام الماضي مثيراً للإعجاب حقاً".

من يكون ريكاردو كالافيوري؟

ولد في 19 مارس/ آذار 2002، يبلغ طوله 1.88 مترا، وينشط في خط الدفاع، فيما تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو (48.5 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

لعب لأندية روما وجنوى وبولونيا في إيطاليا، وبازل السويسري.

شارك في 129 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، سجّل خلالها 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

برز بقوة مع نادي بولونيا في الموسم الماضي، وساهم في تأهل الفريق لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 60 عاماً.

كما برز مع منتخب إيطاليا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو) 2024، وبات يمتلك 5 مباريات دولية برصيده، صنع خلالها هدفاً واحداً.