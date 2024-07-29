دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُلغيت حصة تدريب السباحة لمسابقة الترياثلون في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 لليوم الثاني على التوالي، بسبب التلوث في نهر السين.

كانت جودة المياه في النهر قد تسببت في إلغاء أول الحصص التدريبية للاعبي الترياثلون، الأحد الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها مرة أخرى.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من منافسات الترياثلون للرجال، وهي المسابقة التي تضم السباحة والدراجات الهوائية والجري، فيما تنطلق منافسات السيدات في 31 يوليو/ تموز الجاري.



وجاء في بيان لمنظمي أولمبياد باريس والاتحاد الدولي للترياثلون: "عقب اجتماع عُقِد صباح اليوم (الاثنين) بشأن جودة المياه، تمّ اتخاذ قرار مشترك بإلغاء حصة تدريب السباحة والتي كان مقرر عقدها صباح 29 يوليو"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف البيان: "تؤكد اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس والاتحاد الدولي للترياثلون أن الأولوية هي لصحة الرياضيين، وكشفت الاختبارات التي أُجريت في نهر السين أمس (الأحد) عن مستويات جودة المياه التي لم توفر، في نظر الاتحاد الدولي للترياثلون، ضمانات كافية للسماح بإقامة الحصة التدريبية".

وتابع: "بالنظر إلى توقعات الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة، فإن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 والاتحاد الدولي للترياثلون واثقان من أن جودة المياه ستتحسن قبل بدء منافسات الترياثلون في 30 يوليو".

وأكمل البيان: "كما لُوحظ في يوليو، ومع ظروف الصيف (مزيد من أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة، وغياب الأمطار لفترة طويلة)، وتحسنت جودة المياه في نهر السين بشكل كبير".

وستشهد مسابقة الترياثلون في الأولمبياد الجارية تنافس بين الرياضيين في نهر السين للمرة الأولى منذ عام 1900.