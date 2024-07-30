دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب مصر على منتخب إسبانيا بهدفين لواحد، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب بوردو الجديد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وسجّل اللاعب إبراهيم عادل هدفي منتخب "الفراعنة" تحت 23 عاماً، في الدقيقتين 40 و62 من زمن المباراة، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء وأخرى من داخل الصندوق.

فيما أحرز اللاعب سامو أوموروديون هدف منتخب "الماتادور" الوحيد عند الدقيقة 90، من كرة رأسية.

بهذا الفوز، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق فوزين مقابل تعادل وحيد.

وبلغ منتخب "الفراعنة" الدور ربع النهائي في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة على الأراضي الفرنسية.