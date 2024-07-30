نادٍ إماراتي يظفر بخدمات المصري محمد النني بعد رحيله عن أرسنال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، عن ضم متوسط الميدان المصري محمد النني إلى صفوفه، قادماً من نادي أرسنال الإنجليزي.

ونشر نادي الجزيرة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، وعلّق قائلاً: "حان الوقت، محمد النني جزراوي".

وقال النادي في تدوينة أخرى: "رحبوا معنا بلاعب وسطنا الجديد، المصري الدولي محمد النني".

وكان النني قد لعب لأندية المقاولون العرب المصري وبازل السويسري وبشكتاش التركي وأرسنال الإنجليزي.

وشارك في 380 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، سجّل خلالها 20 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة.

ويتواجد متوسط الميدان مع منتخب بلاده في الوقت الحالي، الذي يخوض منافسات مسابقة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

وتأهل النني ورفاقه للدور ربع النهائي، بعد تصدرهم لسلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، عقب فوزين وتعادل وحيد.