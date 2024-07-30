دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب منتخب المغرب على منتخب العراق بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب "أليانز ريفييرا"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وأحرز أهداف منتخب "أسود الأطلس" تحت 23 عاماً كلاً من أمير ريتشاردسون، وسفيان رحيمي، وعبدالصمد الزلزولي، في الدقائق 19 و28 و36 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب المغرب سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة.

وبلغ منتخب المغرب الدور ربع النهائي في المسابقة التي تأتي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، في الأراضي الفرنسية.