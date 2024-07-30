سباح سعودي يثير تفاعلاً بعد تحقيقه لرقم شخصي في أولمبياد باريس 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك السباح السعودي زيد السراج في الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى، بعد ظهوره في النسخة الـ33، المقامة على الأراضي الفرنسية.

وحقق زيد السراج المركز الأول في تصفيات 100 متر حرّة بزمن 51:21 ثانية، ليتصدر التصفية الثالثة، ويحقق رقماً شخصياً.

رغم تحقيقه لهذا الرقم، إلا أن زيد السراج لم يكن ضمن أفضل 16 لاعبا من حيث الزمن، من بين 79 مشارك في مجموع التصفيات، لينتهي مشواره في أولمبياد باريس.

وتفاعل رياضيون ومتابعون مع مشاركة السباح البالغ من العمر 16 عاماً، إذ قال وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ظهور أول مميز لسباحنا الأولمبي زيد السراج، بعمر الـ16 عاماً، المستقبل أمامك يا بطل، بإذن الله".

فيما أعربت ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن فخرها بزيد السراج عقب ظهوره الأول في الأولمبياد.

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