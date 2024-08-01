دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة ودية بين نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره فارينزي البرتغالي، أقيمت على أرض ملعب "ساو لويس" في مدينة فارو البرتغالية، الأربعاء، مشاجرة عنيفة.

ففي الدقيقة 82 وبعد احتساب خطأ لصالح فريق "النمور" في منتصف الملعب، تشاجر لاعب نادي اتحاد جدة مع لاعب المنافس، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين ويشتبكون بالأيدي فيما بينهم، ليتحول المستطيل الأخضر لساحة قتال.

وحاول طاقم الحكام ورجال الأمن فض الاشتباك، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي.

وأظهرت لقطات جماهير نادي فارينزي، المتواجدة في مدرجات الملعب، وهي تحاول الاعتداء على أفرد فريق "النمور" الحاضرين على دكة البدلاء، وسط محاولة من رجال الأمن بإبعاد المشجعين.

وعقب المباراة التي كانت نتيجتها تشير لتقدم نادي فارينزي بنتيجة 1/3، أصدر نادي اتحاد جدة بيانا عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيه: "وجه الرئيس التنفيذي، دومينجوس أوليفيرا، بمراجعة الأحداث التي صاحبت اللقاء الودي أمام فريق فارينزي البرتغالي، والتي أدت إلى إيقاف المباراة قبل نهايتها، لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها".

وطمئن الجماهير على سلامة جميع أفراد بعثة النادي السعودي وعودتهم إلى مقر سكنهم.