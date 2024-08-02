(CNN) -- اعتذرت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني الجمعة عن معاملتها للملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد مباراة فئة وزن 66 كلغ للسيدات التي أقيمت الخميس في أولمبياد باريس.

وبعد خسارتها أمام خليف، حين توقفت عن اللعب بعد 46 ثانية، لم تصافح كاريني منافستها.

وقالت كاريني لـ"لا غازيتا ديلو سبورت": "أنا أعتذر لمنافستي"، وأردفت: "قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن بإمكانها المشاركة في المنافسات، وأنا أحترم هذا القرار".

ودافعت اللجنة الأولمبية الدولية مراراً وتكراراً هذا الأسبوع عن حق خليف في المنافسة.

وقالت كاريني لوسيلة الإعلام الرياضية الإيطالية إنها تأسفت لعدم مصافحة خليف بعد المباراة وأشارت إلى أنها "ستعانق" اللاعبة الجزائرية إذا التقت بها مرة أخرى، وأوضحت كاريني: "إنه أمر لم أقم به عن قصد".

وتابعت اللاعبة الإيطالية: "في الواقع، أريد أن أعتذر لها وللجميع. لقد كنت غاضبًا لأن مشواري في الألعاب الأولمبية انتهى".