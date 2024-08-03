دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق منتخب مصر على منتخب الباراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "فيلودروم"، الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال من أولمبياد باريس.

وكان منتخب الباراغواي تقدم بالنتيجة أولاً عبر اللاعب دييغو ألكسندر في الدقيقة 71، من تسديدة داخل الصندوق.

وأحرز إبراهيم عادل هدف التعادل لمنتخب "الفراعنة" عند الدقيقة 88، من كرة رأسية في منطقة الجزاء.

واستمر التعادل حتى دقيقة 90 وفي الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت لمنتخب مصر تحت 23 عاماً في نهاية المطاف.

وتأهل منتخب "الفراعنة" إلى الدور نصف النهائي في المسابقة التي تأتي ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، على أن يواجه الفائز من مباراة منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين.