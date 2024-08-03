"لسنا آلات".. بهذه الكلمات انتقد ليفاندوفسكي كثرة مباريات كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، جدول مباريات كرة القدم المزدحم، مُشيراً إلى أن ذلك قد أثر على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قام بتوسيع كأس العالم للمنتخبات إلى 48 منتخباً، وكأس العالم للأندية إلى 32 فريقاً، إضافة إلى تغيير نظام دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى زيادة المباريات خلال الموسم الواحد.

وكان مدربون واتحادات كرة القدم قد عارضوا كثرة المباريات، وطالبوا المسؤولين بالاهتمام بصحة اللاعبين.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال ليفاندوفسكي: "يكاد يكون من المستحيل أن تظل في قمة مستواك في كلّ مباراة"، مُضيفاً: "لأنك لا تملك الوقت الكافي للراحة، فلا تملك الوقت الكافي للتفكير خارج إطار كرة القدم، نحن بشر، ولسنا آلات".

وأوضح المهاجم البولندي البالغ من العمر 35 عاماً أنه "ربما في النهاية، ستنخفض جودة مباريات كرة القدم قليلاً بسبب كثرة المباريات".

وأكمل: "هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة من ذي قبل، لأن لدينا المزيد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، هناك مباريات مع النادي وأيضا مع المنتخب الوطني لذا، سنسافر كثيراً".

وأردف: "سيكون هذا تحدياً كبيراً لكلّ نادٍ ولكل لاعب، لأن التوقعات دائماً عالية جداً، وأنت تلعب كلّ يومين، ويتوقع الناس منك أن تلعب كل مباراة على أعلى مستوى".

ويجري روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه في الفريق الكتالوني جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، استعداداً للموسم المقبل 2025/2024.