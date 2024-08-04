دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024 إلى الدور نصف النهائي، إذ يتنافس 4 منتخبات فيما بينهم على الوصول للمباراة النهائية.

وسيلتقي منتخب المغرب تحت 23 عاماً مع منتخب إسبانيا، على أرض ملعب فيلودروم، الاثنين المقبل، فيما يلعب منتخب مصر مع صاحب الأرض والضيافة، منتخب فرنسا، في ملعب الأضواء.

كان منتخب "أسود الأطلس" قد تغلّب على منتخب أمريكا برباعية نظيفة، في الدور ربع النهائي، بينما تفوّق منتخب "الفراعنة" على منتخب الباراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وتختلف التوقعات حول ما إذا بإمكان المغرب ومصر الوصول للمشهد الختامي من المسابقة التي تأتي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية، فما رأيك؟