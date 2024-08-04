لاعبة جزائرية تحقق أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد باريس 2024

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نشر الأحد ، 04 اغسطس / آب 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فازت لاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور بالميدالية الذهبية ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في الأراضي الفرنسية هذا العام.

وجاء تحقيق كايليا نمور لهذه الميدالية بعد فوزها في جهاز العارضتين غير المتوازيتين بتسجيل مجموع 15.700 نقطة، في نهائي المسابقة الذي أقيم في قاعة آرينا بيرسي بباريس، الأحد.

وتفوقت كايليا نمور على الصينية كيوان كيو، التي ظفرت بالميدالية الفضية، والأمريكية لي سونيسا التي نالت الميدالية البرونزية.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى للعرب في الأولمبياد الجارية.

وسبق أن فاز التونسي فارس فرجاني بأول ميدالية فضية للعرب في سلاح السيف العربي ضمن منافسات المبارزة.