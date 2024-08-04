خلال مباراة ودية.. محمد صلاح يمازح مدربة في ليفربول بعد استبداله

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نشر الأحد ، 04 اغسطس / آب 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح النجم المصري محمد صلاح أحد أعضاء الجهاز الفني في نادي ليفربول، بعد استبداله خلال مباراة ودية بين "الريدز" ونادي مانشستر يونايتد، على أرض ملعب "ويليامز برايس"، ليلة الأحد.

فعند الدقيقة 65، قرر المدرب أرني سلوت إخراج صلاح من المستطيل الأخضر ودخول بن دوك بدلاً عنه.

وأظهرت لقطات مصورة ممازحة محمد صلاح لإخصائية اللياقة البدنية قبل جلوسه على دكة البدلاء، إذ قام بإزاحة شعرها من أمام وجهها.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً قد قدم تمريرة حاسمة، خلال فوز نادي ليفربول على منافسه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويخوض "الريدز" جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الإعداد للموسم المقبل 2025/2024.