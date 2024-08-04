إشادة بظهور ملاكم أردني في أولمبياد باريس رغم خروجه من ربع النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنهى زياد عشيش، ملاكم أردني، مشاركته في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، التي أقيمت في الأراضي الفرنسية.

كان عشيش قد خسر من البريطاني لويس ريتشاردسون بنتيجة 2/3، في ربع نهائي منافسات وزن تحت 71 كغم، السبت، لينتهي مشواره في أولمبياد باريس ويفقد الفرصة بالفوز بميدالية تاريخية.

ووصل زياد عشيش لدور الثمانية، بعد تغلّبه على بطل العالم عام 2023، الكازاخستاني أصلان بيك شيامبيرجينوف في دور الـ32، والياباني سيون أوكازاوا، بطل العالم عام 2021، في دور الـ16.

رغم خروجه، إلا أن عشيش، الذي شارك في الأولمبياد للمرة الثانية، قد نال الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (توتير سابقًا).

نستعرض فيما يلي أبرز التدوينات: