دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجد إيرلينع هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مقر تدريبات نادي النصر السعودي، الذي يخوض معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم المقبل 2025/2024.

ونشر فريق "العالمي" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) فيديو يظهر تواجد المهاجم النرويجي في مقر التدريبات، وعلّق قائلاً: "هالاند هُنا، وساديو ماني و هييرو يُرحبـان".

وتحدث هالاند إلى مهاجم نادي النصر، ماني، إذ سأله حول ما إذا كان سعيدًا وعن موعد انطلاق منافسات الفريق في الموسم الجديد، ليجيبه السنغالي "نعم"، مُضيفاً: "لدينا كأس السوبر السعودي، نصف النهائي والنهائي، في يومي 14 و17 أغسطس/ آب، ثمّ يبدأ الدوري السعودي".

فيما أعرب إيرلينغ هالاند وفيرناندو هييرو، المدير الرياضي في فريق "العالمي"، عن سعادتهما بهذا اللقاء.

وتداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات لهالاند مع لاعبي نادي النصر، وتحديدًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما أثار تفاعلاً.