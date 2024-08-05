(CNN) – خطفت لاعبة الوثب العالي، الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ، الأحد، الأنظار خلال منافستها في نهائي الوثب العالي بأولمبياد باريس، والتي أنهتها بحصد الميدالية الذهبية، وذلك بسبب أخذها "قيلولة" بين القفزة والأخرى.

وشهدت منافسات الوثب العالي، تنافسا شرسا جدا، الأحد، بين ماهوتشيخ ونظيرتها الأسترالية نيكولا أوليسلاغرز، وتفوقت عليها بفضل الأخطاء الأقل رغم أن اللاعبتين فقزتا الارتفاع نفسه.

وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للاعبة الأوكرانية وهي تأخذ قيلولة خلال المنافسة، ما أثار تفاعلا واسعا.

Credit: Alex Pantling/Getty Images)

وأشاد العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي باللاعبة الأوكرانية وبالأسلوب الذي اتبعته لحصد الميدالية الأولمبية.

وكتبت الصفحة الرسمية لأولمبياد باريس على "إكس": "ربما تكونين هادئة لكن هل تأخذين قيلولة خلال المناسات الأولمبية أيتها المسترخية؟".

وفازت ماهوتشيخ بثاني ميدالية ذهبية للبلد الذي مزقته الحرب بسبب الغزو الروسي له، وذلك بعد ميدالية ذهبية في مبارزة السيدات.

وقالت إحدى المغردات: "مهووسة بكيف تقوم ياروسلافا ماهوتشيخ بالنوم على حقيبة نوم، في حين تبدأ نيكولا أوليسلاغرز فورا بالكتابة على دفترها، بعد قفزتيهما، تعدد المهام للنساء".