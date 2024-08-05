دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي آر بي لايبزيغ الألماني عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، استمرار اللاعب الهولندي تشافي سيمونز في صفوفه، خلال موسم 2025/2024.

لعب سيمونز مع نادي نادي آر بي لايبزيغ في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يتفق الناديان مجدداً على تمديد فترة الإعارة لعام آخر.

وسبق وأن ذكرت تقارير صحفية أن تشافي سيمونز كان تحت محط أنظار أندية أوروبية كبرى هذا الصيف، منها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، بعد أن برز مع منتخب بلاده في نهائيات يورو 2024، إذ أحرز هدفاً وصنع 3 في 6 مباريات.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، إن سيمونز قد أبلغ مسؤولي فريق "البافاري" بأنه لن ينضم إلى النادي، بعد اهتمامهم به.

فيما قال اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً على أعقاب إعلان استمراره مع نادي آر بي لايبزيغ: "حصلتُ على كل ما أردته منذ انتقالي إلى هذا النادي، انضممتُ إلى فريق عظيم وشعرت بثقة الجميع، لقد تمكّنتُ من التطور كلاعب وشخص، هنا المكان المثالي للقيام بذلك".

وأضاف: "النادي يقدرني حقاً، وأوضح خلال الأشهر القليلة الماضية أنه يرغب في التعاقد معي مجدداً، أنا متحمس للغاية لمواصلة التحسن والقيام بدوري في نجاح النادي، أشعر وكأنني في بيتي هنا، وأنا سعيد للغاية".

وفي الموسم الماضي من الدوري الألماني، شارك تشافي سيمونز في 32 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.