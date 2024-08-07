الاتحاد الأوروبي يعاقب ثنائي منتخب إسبانيا رودري وموراتا لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، فرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على ثنائي منتخب إسبانيا، ألفارو موراتا ورودري.

وجاءت عقوبة مهاجم نادي إسي ميلان الإيطالي، موراتا، ومتوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رودري، من قِبل لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط في "يويفا"، التي قررت اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ الثنائي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن ألفارو موراتا ورودري قد رددا هتاف "جبل طارق إسبانية" على هامش احتفالات الفوز بلقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

جبل طارق، هي منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، وتقع بالقرب من جنوب إسبانيا.

أوضح "يويفا" في بيانه أن العقوبة بسبب "فشلهما في الامتثال للمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لظواهر ذات طبيعة غير رياضية، وجلب سمعة سيئة لرياضة كرة القدم وللاتحاد الأوروبي".

وأعرب اتحاد جبل طارق لكرة القدم عن سعادته بهذا القرار، إذ قال: "يسعد اتحادنا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد اعترف بخطورة ما حدث واتخذ الإجراء المناسب، إن هذا القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن كرة القدم يجب أن تظل منصة لتعزيز السلام والتفاهم واللعب النظيف، خالية من الأفعال المثيرة للانقسام والمسيئة مثل الهتافات".



وأضاف: "نحن لا نزال ملتزمين بالحفاظ على هذه القيم، وسنواصل الدعوة إلى الاحترام داخل الرياضة".