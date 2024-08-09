دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على تحقيق بلاده لأول الميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا هذا العام.

وفاز الأردني زيد مصطفى بالميدالية الفضية في وزن تحت 68 كيلوغراما في التايكوندو، عقب خسارته في النهائي أمام الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف، حامل ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، الخميس.

وقال ولي العهد الأردني عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، مهنئاً مواطنه بعد تحقيقه لميدالية تاريخية في أولمبياد باريس 2024: "الميدالية من فضة، والبطل من ذهب، مبارك للأردن وللبطل زيد مصطفى هذا الإنجاز"، ليثير تفاعلاً.

ورفع زيد مصطفى رصيد الأردن من الميداليات الأولمبية إلى 4، من بينها 3 حققها لاعبو التايكوندو.

فيما تعد هذه الميدالية الفضية الثانية للعرب في الأولمبياد الجارية، إذ سبق وأن نال التونسي فارس الفرجاني فضية المبارزة.