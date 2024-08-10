الأولى لمصر في أولمبياد باريس.. أحمد الجندي يفوز بذهبية الخماسي الحديث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المصري أحمد الجندي الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

حصل أحمد الجندي على المركز الأول في منافسات الخماسي الحديث، السبت، ليحرز ميدالية تاريخية.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس، والسادسة للعرب، إذ سبق أن حققها لاعب التايكواندو، التونسي فراس القطوسي، والعداء المغربي سفيان البقالي والعداءة البحرينية وينفريد يافي ولاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نيمور، والملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

وبات برصيد مصر 3 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الحالية، بعد تحقيق الرباعة سارة سمير لميدالية فضية ولاعب المبارزة محمد السيد للميدالية البرونزية.