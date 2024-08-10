دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فازت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة على الأراضي الفرنسية هذا العام.

وتغلّبت خليف على منافستها الصينيية يانغ ليو، في نهائي دورة الملاكمة لوزن 66 كيلوغراما، الجمعة.

في اليوم ذاته، فاز التونسي فراس القطوسي بالميدالية الذهبية لوزن 80 كلغ في منافسات التايكواندو، بعد تفوقه في النهائي على الإيراني مهران برخرداني.

بينما حققت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر الميدالية الفضية في سباق 400 متر للسيدات.

وبات برصيد العرب 5 ميداليات ذهبية في أولمبياد باريس، إذ سبق وأن حققها العداء المغربي سفيان البقالي والعداءة البحرينية وينفريد يافي ولاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نيمور.