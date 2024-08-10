أولمبياد باريس.. براءة مصارع مصري من تهمة التحرش بفتاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، السبت، الإفراج عن المصارع محمد إبراهيم كيشو، أحد المشاركين في أولمبياد باريس 2024، لعدم ثبوت تهمة تحرشه بفتاة.

كان قد تمّ إيقاف المصارع المصري خارج مقهى في وسط العاصمة الفرنسية واحتجزته الشرطة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بتهمة "لمس أرداف زبونة"، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

قالت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان: "تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو، لعدم وجود أي أدلة تدينه، حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من المصارع المصري تجاه الفتاة".

وأضافت: "توجه المصارع من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدًا لعودته إلى القاهرة مساء اليوم السبت".

وأكملت: "تتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم في مصر برئاسة اللواء شريف القماطي لتحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بتحرش المصارع بفتاة فرنسية إلى تهمة خروجه من القرية الأولمبية، وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه والتي خرج لمشاهدتها ولم يعود، ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس".

وكان محمد إبراهيم كيشو قد خسر من الأذربيجاني هاسرات جافاروف، في دور الـ 16 ضمن منافسات المصارعة لوزن 67 كيلوغرامًا، في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33.