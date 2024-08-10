"واقعة غريبة" بين هالاند وأونانا في ديربي مانشستر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوق نادي مانشستر سيتي على منافسه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 6/7، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، في نهائي درع الاتحاد الإنجليزي الذي أقيم على أرض ملعب "ويمبلي"، السبت.

وتقدم فريق "الشياطين الحمر" بالنتيجة أولاً عن طريق اللاعب أليخاندرو غارناتشو عند الدقيقة 82، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز برناردو سيلفا هدف التعادل لفريق "السيتيسينز" في الدقيقة 89، من كرة رأسية، ليستمر التعادل حتى الدقيقة 90، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لنادي مانشستر سيتي في نهاية المطاف.

وشهدت ركلات الترجيح واقعة غريبة، إذ قام أندريه أونانا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، بالإشارة إلى إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، حول الجهة التي عليه التسديد نحوها.

وقام هالاند بالتسديد على الجهة الأخرى، على خلاف ما طلبه أونانا، لتدخل الكرة الشباك.

وتوج فريق "السيتيسينز" بدرع الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة على مر تاريخه.