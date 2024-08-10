سارة سمير تحقق أول ميدالية فضية لمصر في أولمبياد باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فازت الرباعة المصرية سارة سمير بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33، المقامة في فرنسا.

وحققت سارة سمير الميدالية الفضية بعد وقوعها في المركز الثاني في منافسات رفع الأثقال للسيدات لوزن 81 كغم، السبت.

وتعد هذه الميدالية الفضية الأولى لمصر في أولمبياد باريس، والرابعة للعرب، إذ سبق أن حققتها العداءة البحرينية سلوى عيد ولاعب المبارزة، التونسي فارس فرجاني، ولاعب التايكوندو، الأردني زيد مصطفى.

وكان المصري محمد السيد قد حقق لبلاده أول ميدالية في الأولمبياد الجارية، بعد نيله الميدالية البرونزية في سلاح المبارزة.