مصر.. هكذا أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع المغربي يحيى عطية الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري، الجمعة، عن ضم المغربي يحيى عطية الله إلى صفوفه لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة بنية الشراء من نادي سوتشي الروسي.

ونشر فريق "المارد الأحمر" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو، يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وقال يحيى عطية الله في الفيديو: "هنا القاهرة..مدينة النجوم، هنا الأهلي..مسرح الأحلام".

فيما قال النادي الأهلي في تدوينة: "مرحباً بك في مسرح الأحلام، يحيي عطية الله أهلاوي".

وكان يحيى عطية الله انضم لنادي سوتشي الروسي في يناير/ كانون الثاني، ولعب منذ ذلك الحين 11 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 3 آخرين.

وسبق لعطية الله اللعب لأندية أولمبيك آسفي والوداد الرياضي في المغرب، وفولوس اليوناني.