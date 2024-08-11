قتل شابًا دهسًا.. أجهزة الأمن المصرية تعتقل لاعب الزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية لاعب نادي الزمالك، أحمد فتوح، بعد أن قتل شابًا دهسًا بسيارته أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي، وفقًا لبوابة صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن أحمد فتوح صدم أحد الأشخاص بسيارته، مما تسبب في وفاته على الفور.

وذكرت الصحيفة أنه تم اصطحاب أحمد فتوح، وزميله في فريق الزمالك والمتواجد بصحبته في السيارة، محمد صبحي، لإجراء تحليل المخدرات في مستشفى العلمين.

وتبين بعد التحاليل والفحوصات اللازمة أن العينة إيجابية، قبل أن يصدر قرار بإحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة، وإخلاء سبيل زميله محمد صبحي، بحسب "الأهرام".

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، في صفحته عبر فيسبوك: "أحمد فتوح في انتظار العرض علي النيابة حتي الآن ولا صحة لإصدار قرار بشأنه، و مجلس إدارة نادي الزمالك ينعي الفقيد ويدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر".

وأضاف سالم: "قام المجلس بتكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب و الحضور معه أمام جهات التحقيق، حيث يتواجد الكابتن عبد الواحد السيد (مدير الكرة بالنادي) في النيابة بمرافقة اللاعب انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات".

داخل الملعب، شارك أحمد فتوح (26 عامًا) في 23 مباراة مع نادي الزمالك بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.