(CNN) -- قررت لاعبة الجمباز الأمريكية جوردن تشايلز الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي، من أجل "صحتها العقلية"، بعد تجريدها من الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).

ونشرت جوردن تشايلز على خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام رموز تعبيرية حزينة ورسالة تقول فيها إنها "ستزيل نفسها من منصات التواصل الاجتماعي من أجل صحتها العقلية".

كانت لاعبة الجمباز الأمريكية قد حصدت الميدالية في تمارين الأرضية الفردية بعد اعتراض من مدربيها للجنة التحكيم حول نتيجتها، رغم احتلالها المركز الخامس في المنافسات، وذلك على حساب منافستها الرومانية آنا باربوسو.

على أثر ذلك، تقدمت رومانيا بشكوى رسمية لمحكمة التحكيم الرياضية لتفوز بالدعوى، إذ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الأحد، أن الميدالية البرونزية ستمنح لآنا باربوسو، لأن اعتراض مدربي جوردن تشايلز على النتيجة قد تم تقديمه بعد الموعد النهائي المحدد بدقيقة واحدة.

وبعد صدور الحكم، نشر زملاء جوردن تشايلز في الفريق، ومن بينهم سيمون بايلز، رسائل دعم على قصصهم الخاصة على منصة إنستغرام أيضًا.

قالت سيمون بايلز: "أرسل لك الكثير من الحب، عليك جوردن تشايلز رفع رأسك عاليًا يا بطلة الأولمبياد، نحن نحبك!"

فيما قالت لاعبة الجمباز الأمريكية سونيزا لي: "غير مقبول (ماحدث) على الإطلاق، هذا أمر فظيع وأنا حزينة من أجل جوردن تشايلز، ستكونين دائماً بطلة أوليمبية".

بينما قالت لاعبة الجمباز الأمريكية جيد كاري: "معك طوال الطريق جوردن تشايلز، أنت بطلة أوليمبية إلى الأبد ولديك الكثير لتفتخري به".

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشيولاكو في بيان نشره على منصة فيسبوك: "لقد تحققت العدالة!"، حيث "تمكنا من الحصول أمام المحكمة الرياضية على الميدالية البرونزية التي فازت بها آنا باربوسو بجدارة".