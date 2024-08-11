(CNN) -- عُرف الرامي التركي يوسف ديكتش بشكل كبير، بسبب موقفه غير المبالي أثناء مشاركته في مسابقة الفرق المختلطة بمسدس الهواء، الأسبوع الماضي، ضمن أولمبياد باريس 2024.

التركي يوسف ديكتش أثناء الرمي Credit: Charles McQuillan/Getty Images

بينما كان خصومه يتوجهون إلى المنافسة وهم يرتدون معدات متخصصة، ساعد يوسف ديكتش بلاده على الفوز بأول ميدالية أولمبية لها على الإطلاق في الرماية، بنظارته اليومية وبيد واحدة في جيبه.

الآن، يبدو أن "الهالة المجنونة" التي يتمتع بها يوسف ديكتش قد ألهمت احتفالاً جديدًا انتشر في الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة في فرنسا، هذا العام.

من بين الرياضيين الذين تبنوا هذا الجنون الجديد هو السويدي أرماند دوبلانتيس، إذ عقب فوزه بالميدالية الذهبية وتحطيمه الرقم القياسي الأولمبي في قفز الزانة مسجلاً ارتفاعا 6.25 أمتار، احتفل من خلال القيام بوضعية يوسف ديكتش أثناء الرمي.

وهنأ الرامي التركي يوسف ديكتش، أرماند دوبلانتيس، إذ نشر صورة لاحتفال الأخير عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، وقال: "تهانينا دوبلانتيس"، ليتفاعل السويدي مع هذه التدوينة.

احتفال السويدي أرماند دوبلانتيس بعد تجاوزه 6.10 متر وتحقيق الرقم القياسي الأولمبي الجديد في نهائي القفز بالزانة للرجال في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 Credit: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

وقام الجامايكي روج ستونا بالاحتفال نفسه بعد فوزه بالميدالية الذهبية في رمي القرص، وكذلك والأسترالية نينا كينيدي بعد فوزها بذهبية قفز الزانة.

وشوهد هذا الاحتفال أيضاً مرة أخرى في نهاية سباق الماراثون 10 كيلومترات للرجال.

وقد شارك يوسف ديكتش صوراً لرياضيين يقلدون موقفه، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي استقطبت العديد من المتابعين منذ ظهوره في الأولمبياد.

وحول وضعيته أثناء الرمي، قال يوسف ديكتش لمحطة إذاعية تركية: "إن إطلاق النار ويدي في جيبي لا علاقة له بالفن، أشعر بحماس أكبر وأشعر براحة أكبر أثناء الرمي، الموقف يتعلق في الواقع بإعادة الجسم إلى التوازن والتركيز".