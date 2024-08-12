دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم نادي برشلونة لاعبيه الفائزين مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية (اليورو) وذهبية مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية هذا العام (باريس 2024).

وحظي اللاعبون المتوجون باللقبين، من بينهم لامين يامال وبيدري وباو كوبارسي، والقادمين الجدد للفريق الكتالوني، منهم داني أولمو، بترحيب حار قبل مواجهة موناكو الفرنسي في مباراة كأس خوان غامبر، الاثنين.

ورددت الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" هتافات لهم ورفعوا لافتات خاصة بهم، كما أقام الأطفال ممرًا شرفيًا لهم.

على هامش ذلك، قال داني أولمو المنضم حديثاً للفريق: "أنا أتطلع حقًا لارتداء هذا القميص مرة أخرى، لقد أتيت إلى هنا للفوز بالألقاب، لدينا فريق رائع وجماهير رائعة، سنبذل قصارى جهدنا هذا الموسم".

فيما قال مدرب نادي برشلونة، هانزي فليك: "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، سنبذل ما بوسعنا لتحقيق البطولات"، مؤكدًا أهمية دعم الجماهير للفريق.