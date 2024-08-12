دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الاثنين، ضم اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى صفوفه، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيرتبط ألفاريز بعقدٍ مع النادي الناشط في مسابقة "لا ليغا" يمتد لست مواسم مقبلة وحتى عام 2030.

وقال نادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "أرحب!، العنكبوت، جوليان ألفاريز ينضم لكتيبة الروخيبلانكوس".

فيما قال فريق "السيتيسينز": "يمكننا التأكيد على انتقال جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال دائمة، نتمنى لك الأفضل دائماً".

وكان اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، قد ارتدى قميص نادي مانشستر سيتي في عام 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 103 مباراة، سجل خلالها 36 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

كما حقق ألفاريز عدداً من الألقاب مع كتيبة بيب غوارديولا، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

على الصعيد الدولي، شارك في 36 مباراة، أحرز فيها 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحقق لقب كأس العالم ولقب كوبا أمريكا في مناسبتين.