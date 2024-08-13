دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في بلوغ فريقه لنهائي مسابقة كأس السوبر السعودي هذا الموسم، على حساب منافسه أهلي جدة.

وتفوق "الأزرق الهلالي" على نظيره "الراقي" بركلات الترجيح بنتيجة 1/4 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

كان بونو قد أبعد الخطر عن مرماه خلال المباراة، قبل أن يتصدى لإحدى الركلات الترجيحية، لينال الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا).

وقال ياسين بونو لقناة "SSC" السعودية بعد صافرة النهاية: "المباراة لم تكن سهلة، الخصم كان في مستوى كبير، بذلنا مجهود كبير للعودة بالنتيجة، سعيد بما قدمه زملائي، عانينا من الضغط في بعض المراحل ومن الهجمات المرتدة، المباراة تطلبت مجهوداً بدنياً".

وسيلتقي الهلال الفائز من مباراة النصر والتعاون في المشهد الختامي من المسابقة، السبت المقبل.