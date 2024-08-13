بعد مزاعم حول رحيله.. مدرب النصر يتحدث عن مستقبل ساديو ماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، إن اللاعب السنغالي ساديو ماني سيستمر في صفوف "العالمي" خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، سيغادر أسوار النادي الناشط في دوري "روشن" هذا الصيف، قبل أن يؤكد كاسترو بقائه.

وسُئل لويس كاسترو عن مستقبل ماني في مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين نادي النصر ونادي التعاون، ليجيب قائلاً: "ساديو ماني لاعب نصراوي، وقدم مستوى جيد وساهم كثيراً في الموسم الماضي، وهذا الموسم موجود معنا كذلك".

في الموسم الفائت، شارك اللاعب السنغالي في 46 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

في سياق متصل، أعرب كاسترو عن سعادته بالعودة للسعودية والمنافسة على أول ألقاب الموسم، كأس السوبر السعودي، مؤكدًا ثقته في لاعبي فريقه.

وقال لويس كاسترو إن نتائج الفريق خلال فترة التحضير كانت "سلبية، عكس المتوقع"، موضحًا: "مع نهاية المعسكر استطعنا ضمان تجهيز كل الفريق لمواجهة التعاون".

ويلتقي "العالمي" مع منافسه التعاون، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.