(CNN) -- عُرض على نجم نادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، صفقة مربحة تزيد قيمتها عن مليار دولار للعب في المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقارير متعددة بما في ذلك وكالة أنباء رويترز وشبكة ESPN.

نقلاً عن مصادر مجهولة، ذكرت وكالة رويترز أن المسؤولين السعوديين تواصلوا مع فينيسيوس وعرضوا عليه عقدًا مدته 5 سنوات تبلغ قيمته حوالي 200 مليون يورو (حوالي 218 مليون دولار) لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت، للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.

واتصلت شبكة CNN بممثلي فينيسيوس جونيور ورابطة الدوري السعودي للمحترفين للحصول على تعليق.

وبحسب وكالة رويترز وشبكة ESPN، تتضمن الصفقة أيضًا عقدًا منفصلاً مدته 10 سنوات ليكون سفيرًا قبل نهائيات كأس العالم 2034، التي من المقرر أن تقام في السعودية.

وذكرت وكالة رويترز أن فينيسيوس لم يرفض بعد إمكانية مغادرة العاصمة الإسبانية مدريد، ويدرس العرض مع فريقه.

انضم فينيسيوس جونيور إلى نادي ريال مدريد قادمًا من نادي فلامنغو البرازيلي في عام 2018، وكان أحد اللاعبين البارزين في النادي في السنوات الأخيرة.

في الموسم الماضي، سجّل اللاعب البرازيلي 24 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة، وفاز برفقة زملائه في النادي بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

إن الانتقال المحتمل إلى السعودية من شأنه أن يجعل فينيسيوس، أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لاعب كرة القدم الأكثر شهرة في البلاد.

يلعب نجوم عالميون آخرون، بما في ذلك كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما، حاليًا في دوري "روشن"، لكن إن قرر فينيسيوس جونيور اللعب هناك سيكون قراره في بداية مسيرته الكروية على عكس النجوم الآخرين.

في العام الماضي، أفادت تقارير أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي رفض حزمة راتب قدرها 775 مليون دولار للانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

إن الفرق الأربعة، الأهلي، الاتحاد، الهلال، النصر، مملوكة بأغلبيتها لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، صندوق الثروة السيادي في البلاد.