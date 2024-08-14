دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض إدواردو كامافينغا، لاعب ريال مدريد الإسباني، للإصابة، خلال تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، على أرض الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية، ضمن نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وأظهرت لقطات مصورة من تدريبات فريق "الميرنغي" اللاعب أوريلين تشواميني وهو يتدخل بقوة على قدم زميله كامافينغا، ليسقط الأخير أرضًا ويشعر بالألم.

وتدخل الجهاز الطبي لمعالجة إدواردو كامافينغا، قبل أن يخرج من أرض الملعب لعدم تمكنه من استكمال التدريبات.

وأعلن ريال مدريد أن كامافينغا خضع للفحوصات الطبية، الأربعاء، ليتبين إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى، في حين ذكرت تقارير صحفية أنه من المتوقع غياب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع.

ويعتبر إدواردو كامافينغا (21 عامًا) أحد العناصر البارزة في فريق "الميرنغي"، وقد شارك في 46 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الماضي، وقدم خلالها 4 تمريرات حاسمة.