دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على منافسه أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على أرض الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية، الأربعاء، ضمن نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وافتتح اللاعب فيديريكو فالفيردي أهداف المباراة عند الدقيقة 59، عبر تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 68، إذ سدد الكرة من داخل الصندوق لتسكن الزاوية اليسرى لحارس مرمى المنافس، ليفتتح سجل أهدافه مع فريق "الميرنغي" الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بهذا الفوز، حقق نادي ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة على مر تاريخه، كأكثر الفريق تتويجا بالمسابقة.