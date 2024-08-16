دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مواجهة من العيار الثقيل، بين نادي الهلال ونظيره النصر، مساء السبت المقبل (8:15 بتوقيت دبي، 7:15 بتوقيت مكة)، في نهائي مسابقة كأس السوبر السعودي.

كان فريق "الأزرق الهلالي" قد تجاوز أهلي جدة بركلات الترجيح بنتيجة 1/4 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، في الدور نصف النهائي، بينما تغلّب فريق "العالمي" على التعاون بهدفين.

في آخر 4 مباريات بينهما، كانت الغلبة لنادي الهلال في 3 مباريات، بينما سيطرت نتيجة التعادل على مباراة واحدة.

يعتبر "الأزرق الهلالي" الفريق الأكثر تحقيقاً للقب المسابقة بواقع 4 مرات، يليه منافسه النصر بمرتين.

وتختلف التوقعات حول النادي الذي بإمكانه حسم المباراة واللقب لصالحه، فما رأيك؟