دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل كريستيانو رونالدو على زملائه، خلال خسارة نادي النصر من منافسه الهلال بنتيجة 1/4، في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، السبت.

كان رونالدو قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 44، قبل أن يسجل سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش ومالكوم رباعية لفريق "الأزرق الهلالي" في الدقائق 55 و63 و69 و72.

وظهرت علامات عدم الرضا على وجه النجم البرتغالي بعد كلّ هدف تلقاه فريقه "العالمي".

وأظهرت لقطات مصورة رونالدو (39 عامًا) وهو يبدي غضبه من رفاقه، وقام بحركة تشير إلى "أن اللاعبين نائمون".

وفاز نادي الهلال باللقب للمرة الخامسة على مر تاريخه، كأكثر الفرق تتويجًا بالمسابقة، فيما حلّ نادي النصر في مركز الوصافة للمرة الثالثة.