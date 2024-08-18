مصر.. هكذا أجاب "كهربا" عند سؤاله عن مستقبله مع النادي الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" على رغبته بالاستمرار ضمن صفوف النادي الأهلي المصري خلال المرحلة المقبلة.

وفي حوار مع قناة "OnTime Sports" المصرية، سُئل "كهربا" عن مستقبله، وأجاب قائلاً: "النادي الأهلي هو بيتي، طول ما أنا موجود في النادي، سأكون تحت أمرهم في أي لحظة، أنا موجود يعني مكمل"، نافياً وجود أي خلاف مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ولم يحظَ اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بدقائق لعب كثيرة في موسم 2024/2023، إلا أن محمود عبدالمنعم "كهربا" أشار إلى استعداده للمنافسة على حجز مركزه في التشكيل الأساسي للفريق خلال الموسم المقبل.

وقال "كهربا": "أنا عنيد وما أحب أن أكون في مكان لا دور لي فيه، لكن في النادي الأهلي الواحد يقاتل على كل فرصة، وتحت أمر الجهاز الفني في أي مباراة، أنا جاهز للمنافسة لحجز مركزي، ألعب في أي مكان بخط المقدمة، وأنا مرتاح، لا توجد أي مشكلة".

ولفت محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى أنه لن يلعب لأي نادٍ مصري آخر، قائلاً: "لن ألعب داخل مصر لغير الأهلي، هذا مستحيل".

وارتدى "كهربا" شارة القيادة للمرة الأولى، خلال المباراة بين فريق "المارد الأحمر" ونظيره مودرن سبورت والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1/2، السبت، في ختام منافسات الدوري المصري.

وقال اللاعب عن اختياره قائداً للفريق في المباراة: "شرف لي، منذ الصغر أحلم بهذه اللحظة، الحمد لله حققتها، وفرحان جداً بذلك، كان نفسي نكسب ولا نتعرض للخسارة".