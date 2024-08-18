دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر ممثلو رحيم ستيرلينغ، لاعب تشيلسي، بياناً بعد استبعاده من قائمة الفريق التي تخوض مواجهة مع مانشستر سيتي، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان ستيرلينغ أحد العناصر الأساسية في تشكيل "البلوز" في الموسم الماضي، وشارك في المباريات الودية الأخيرة، لكن تمّ استبعاده من مباراة الفريق مع "السيتيسينز".

قال ممثلو رحيم ستيرلينغ في بيان: "تم توقيع عقد بين اللاعب ونادي تشيلسي لمدة 3 سنوات قادمة، لقد عاد إلى إنجلترا قبل أسبوعين من الموعد المقرر لإجراء تدريبات فردية، وكان لديه موسم تحضيري إيجابي تحت قيادة المدرب الجديد (إنزو ماريسكا)، وبينهما علاقة عمل جيدة".

وأضافوا: "إنه ملتزم، كما هو الحال دائماً، بتقديم أعلى مستوى لنادي تشيلسي وللجماهير، ونظراً لإدراجه في قائمة الفريق قبل المباراة هذا الأسبوع، فقد توقعنا أن يشارك رحيم أمام مانشستر سيتي".

وأكملوا: "كمجموعة، كان لدينا دائماً حوار إيجابي مع نادي تشيلسي، وحصلنا على ضمانات من النادي فيما يتعلق بمستقبل رحيم، لذلك نتطلع إلى الحصول على توضيحات بشأن هذا الموقف (استبعاده من المباراة)".

وأتمّوا: "حتى ذلك الحين، سنواصل دعم رغبة اللاعب في بدء الموسم الجديد بشكل إيجابي".

في وقت سابق، قال اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً لشبكة CNN: "ملتزم بمساعدة نادي تشيلسي على التطور، شهد العامين الماضيين رحلة مليئة بالأحداث، ولكنني أرى أننا نتخذ خطوتنا التالية، والآن أصبح الأمر صعباً للغاية، ببطء ولكن بثبات".