مصر.. مدرب الزمالك يحسم الجدل بشأن رحيله عن النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك المصري، عن سعادته بالعمل في النادي، مشيراً إلى أن عقده مع "الفارس الأبيض" يمتد حتى يونيو/ حزيران 2025.

كانت تقارير صحفية قد زعمت أن المدرب البرتغالي سيغادر أسوار نادي الزمالك وسينتقل للعمل في دوري آخر.

في حوار مع قناة "OnTime Sports" المصرية، سُئل غوميز عن مستقبله مع الفريق، وأجاب قائلاً: "وقعتُ على عقد مدته عام ونصف، وكان الاتفاق بأنه لو فزنا بكأس الكونفيدرالية الإفريقية سأستمر لموسم آخر، لدي الحافز أن أحقق أفضل ما يمكن لهذا النادي، ليس لدي حساب على منصات التواصل الاجتماعي، لكن أعلم أن هناك أخبار متداولة حول انتقالي للعمل في دوري آخر".

وأضاف: "صحيح تلقيتُ بعض العروض، من الصعب أن أشرح كلّ شيء، لكنني أشعر بالسعادة هنا (مع النادي)، حتى بعد الخسائر في المباريات الأخيرة، سعيد بوجودي وبالحديث مع اللاعبين بشكل مباشر، وأن نتشارك معاً من أجل تقديم كل ما لديهم".

وتولى جوزيه غوميز (53 عاماً) تدريب "الفارس الأبيض" في فبراير/ شباط الماضي، وقاده للفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، واحتلال المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري.

وذكرت تقارير أخرى أن لاعب نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، قد تلقى عروضاً للعب في الدوريات الخليجية.

قال غوميز عن إمكانية رحيل زيزو: "ليس دائماً من السيء أن يترك أحد اللاعبين النادي، ربما يكون لدى اللاعب حافز أن يغادر، وفي حال لم تسمح له بالاحتراف في الخارج قد تفقد شغفه، أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك، أنا أحب زيزو، هو لاعب محترف من الطراز الأول، يعتني بنفسه ومنضبط جداً".

وأكمل: "لكن إن كان هناك شيء جيد سيحدث لكل الأطراف فلما لا، قد يكون هناك فائدة (مالية) للنادي من رحيله، قد نستبدل لاعب بآخر، الجميع يعلم أن هناك مشاكل مالية في الزمالك".