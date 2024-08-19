ميسي يغيب عن مباراتي منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غاب اللاعب ليونيل ميسي عن قائمة منتخب الأرجنتين التي تستعد لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعلن المدرب ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب "التانغو" التي ضمت 28 لاعبًا، لمواجهة منتخب تشيلي في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل ومنتخب كولومبيا في يوم 10 من الشهر نفسه.

ويأتي غياب ميسي عن قائمة منتخب بلاده بسبب عدم تعافيه من إصابة في أربطة كاحله الأيمن، تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا 2024، والذي شهد فوز الأرجنتين باللقب للمرة السادسة عشرة على مر تاريخها.

كما غاب اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، عن مباريات نادي إنتر ميامي الأمريكي في الآونة الأخيرة.