دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أهلي جدة السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) ضم اللاعب ألكساندر إلى صفوفه، قادماً من نادي فلومينينسي البرازيلي.

ونشر فريق "الراقي" لقطات مصورة تحمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً لمدة 3 مواسم، على أن يرتدي قميصاً يحمل الرقم 11.

وقال ألكساندر عقب إعلان انضمامه للنادي الناشط في دوري "روشن": "في بعض القرارات لا بد من التفكير جيداً، وفي بعض القرارات لا تتردد، نحن في البرازيل نتنفس كرة القدم، أصوات الجماهير هي وقودنا داخل الملعب، وشاهدت جماهير الأهلي ودعمها للاعبين، يشابهون مدرجات البرازيل في كل شيء، ولهذا أنا قررت أن أكون هنا، دعونا نصنع المنجزات".

وينشط ألكساندر، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين البرازيليين الصاعدين، في مركز خط الوسط، وتبلغ قيمته السوقية 8 مليون يورو (قرابة 9 مليون دولار) وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

في موسم 2024/2023، لعب ألكساندر 26 مباراة بمختلف المسابقات، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، ومثّل منتخب بلاده في فئتي الشباب والأولمبي.