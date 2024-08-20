دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب اللاعب السعودي فيصل الغامدي ومواطنه مروان الصحفي من خوض تجربة احترافية في بلجيكا، وفقاً لما ذكره رئيس نادي اتحاد جدة، لؤي مشعبي.

وسبق وأن ذكرت تقارير صحفية أن فيصل الغامدي وزميله في فريق "النمور"، مروان الصحفي، سينضمان لصفوف نادي بيرشكوت البلجيكي، هذا الصيف.

وقال لؤي مشعبي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الثلاثاء: "بالنسبة لفيصل ومروان، لم يتم التوقيع بعد مع النادي البلجيكي، حيث مازال النادي (اتحاد جدة) يناقش بعض البنود بما يحفظ حقوقه، والمتوقع الإنتهاء خلال أيام".



من يكون فيصل الغامدي؟

يبلغ من العمر 23 عاماً، إذ ولد في أغسطس/ آب 2001، ويبلغ من الطول 1.80 م، ينشط في مركز الوسط، وتبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

بدأ مسيرته الكروية في الفئات العمرية بنادي الاتفاق ثم تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يظفر نادي اتحاد جدة بخدماته في سبتمبر/ أيلول 2023.

لعب 62 مباراة بقميص نادي الاتفاق ونظيره "النمور" بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم تمريرتين حاسمتين.

على الصعيد الدولي، مثل منتخب بلاده في 8 مباريات، أحرز فيها هدفاً واحداً.

من يكون مروان الصحفي؟

لديه 20 عاماً، إذ ولد في 17 فبراير/ شباط 2004، يبلغ من الطول 1.88 م، وتبلغ قيمته السوقية 550 ألف يورو (600 ألف دولار).

بدأ مسيرته الكروية مع نادي اتحاد جدة، ولعب 39 مباراة مع الفريق الأول بجميع البطولات، سجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

برصيده مباراة دولية واحدة، وذلك عندما شارك كبديلٍ في مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الباكستاني في يونيو/ حزيران الفائت.